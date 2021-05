Mit Publikum: Welche Theater- und Konzerttermine in St. Pölten anstehen

Darauf folgt am 2. Juni mit "Eine Stadt sucht ihr Theater" gleich eine zweite Uraufführung. Das Stück des Wiener Dramatikers Bernhard Studlar mit dem Bürger*innentheater wurde von Nehle Dick inszeniert und wird auch noch am 5. Juni, 11 Uhr, und 16. Juni, 18 Uhr, gespielt.

Dazwischen geht am 28. Mai um 19.30 Uhr die Premiere von Friedrich Schillers "Kabale und Liebe" über die Bühne des Landestheaters. Inszeniert von Alexander Charim wird das Stück auch am 29. Mai um 16 Uhr und am 11. Juni, 19.30 Uhr, zu sehen sein.

Bekanntes wird fortgesetzt

Doch auch bereits aus dem vergangenen Herbst bekannte und beliebte Inszenierungen wie Thomas Manns "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" (5. Juni, 19.30 Uhr) und "Molières Schule der Frauen" (18. und 19. Juni jeweils um 19.30 Uhr) werden weiterhin gezeigt.

Literatur-Liebhaber werden mit einigen Lesungen auf ihre Kosten kommen. So wird Ursula Strauss am 12. Juni um 19.30 Uhr Stefan Zweigs "Brief einer Unbekannten" lesen. Auch Nikolaus Habjan wird mit seinem "F. Zawrel - Erbbiologisch und sozial minderwertig" zu Gast sein (4. Juni, 19.30 Uhr).