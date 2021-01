St. Pölten-Wahl: Rot bleibt absolut, blaues Debakel, Grüne im Glück

Die Gewinner

Gewinner sind die ÖVP, die Grünen und auch die Neos, die mit Comedian Niko Formanek erstmals den Sprung in den Gemeinderat schafften.

Die Volkspartei, die noch vor fünf Jahren das schlechteste Ergebnis in ihrer Parteigeschichte (20,3 Prozent) einfuhr, schaffte ein Plus von rund 2,4 Prozent. Die Grünen, die zuletzt gar nicht mehr im Stadtparlament vertreten waren, kamen auf (sensationelle) acht Prozent und ziehen somit mit drei Mandaten in den Gemeinderat ein.

Die Verlierer

Die im Vorfeld von Polit-Beobachtern prognostizierte Niederlage setzte es für die Freiheitlichen. Der „Ibiza-Effekt“ schlug sich auch auf die FPÖ in der Landeshauptstadt nieder. Seit Sonntag ist das Team rund um Klaus Otzelberger mit 8,91 Prozent nur noch einstellig, im Jahr 2016 schafften sie mit 14,7 Prozent noch ein Rekord-Ergebnis.