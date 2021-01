St. Pölten bleibt weiter rot: Alle Reaktionen zur Wahl

Neos: "Einzug war unser Ziel"

Spitzenkandidat der St. Pöltner Neos Niko Formanek hatte auch allen Grund zur Freude, denn mit dem Einzug in den Gemeinderat, konnte er sein Ziel erreichen. „Wir wollen nun frischen Wind in die angestaubte Gemeindestube der Stadt bringen", so Formanek.