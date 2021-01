St. Pölten-Wahl: Warum die ÖVP dem SPÖ-Stadtchef gratulierte

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus St. Pölten. Wollen Sie morgen Früh alle Hintergründe und Analysen zur Wahl direkt in Ihrem Postfach haben? Dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Noch weiß man nicht genau, warum SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler bei der Gemeinderatswahl knapp drei Prozent verloren hat. Was man aber weiß: Weder für ihn noch für seine Partei ist dieser Verlust ein Beinbruch. In Niederösterreichs Landeshauptstadt regiert die SPÖ weiterhin mit einer klaren absoluten Mehrheit. Exakter formuliert, regiert Matthias Stadler mit der SPÖ an seiner Seite. Er ist mittlerweile als Person eine eigene Marke für die Stadt an der Traisen und in dieser Rolle seiner Partei, die er immerhin fast fünf Jahre lang als Landeschef geführt hat, entschlüpft.