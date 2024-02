Gerichtsodyssee um eine zwei Kilometer lange Straße in St. Pölten

Es ist eine Entscheidung, die viele etwas ratlos zurücklässt. Eigentlich hätte das Bundesverwaltungsgericht dieser Tage verkünden sollen, ob in St. Pölten eine knapp zwei Kilometer lange Straße gebaut werden darf oder nicht.

Doch der Kampf um die sogenannte Spange Wörth, die im Süden der Landeshauptstadt entstehen soll, wird nun ein Fall für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). So will es der Richter in Wien, und sorgt damit möglicherweise für eine jahrelange Verzögerung des Projektes.