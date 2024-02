Frau in U-Haft: Erste Details nach Messer-Attacke in St. Pölten

W. selbst soll den Ermittlern gegenüber bislang geschwiegen haben. Fest steht, dass sie und das spätere Opfer am Sonntag gemeinsam mit einem Bus unterwegs waren. Ob es auf der Fahrt bereits zum Streit kam, ist noch unklar. Jedenfalls soll sie nach dem Aussteigen im Bereich der Bushaltestelle zugestochen haben - und zwar mit einem Korkenzieher, an dem sich ein Messer befindet. Den Fahndern liegen bereits entsprechende Zeugenaussagen vor.

Der KURIER konnte in der blutigen Causa nun neue Details in Erfahrung bringen, offiziell ermittelt wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.

Die Tatwaffe wurde bislang allerdings noch nicht gefunden, die mutmaßliche Täterin und der 42-Jährige sollen zum Tatzeiptunkt stark alkoholisiert gewesen sein.

"Meine Mandantin leidet zudem an einer schweren psychischen Erkrankung", betont die St. Pöltner Rechtsanwältin Andrea Schmidt. Aus ihrer Sicht sollte die 35-Jährige deshalb in eine entsprechende Einrichtung eingewiesen. "Sie braucht dringend die Hilfe von Fachärzten", so Schmidt.

Sie ist zudem der Meinung, dass von W. keine Gefahr ausgehen würde. Es habe in der Vergangenheit keine entsprechenden Auffälligkeiten gegeben. Wie es nun in dem Fall tatsächlich weitergeht, liegt in der Verantwortung der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter