Eigentlich hatte Franz Schnabl bereits vorgesorgt. Er würde, so der SPÖ-Chef am Sonntag vor seiner Stimmabgabe, sich bereits über "ein kleines Plus freuen".

Stunden später sah sich Schnabl aber mit einem Minus konfrontiert. Die Sozialdemokraten konnten vom schlechten Abschneiden der Volkspartei nicht profitieren.

Babler fordert Tabula rasa

Schnabl selbst ortete am Sonntag in Sachen Personaldiskussion trotzdem noch "kein Feuer am Dach", obwohl an der Basis bereits gezündelt wurde. „Das ist keine super Leistung, um das höflich zu sagen“, meinte etwa Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler in der ZIB2 und forderte Tabula rasa. Die Frage, ob er persönlich bereit wäre, in der Landespartei Verantwortung zu übernehmen, bejahte er, meinte aber: „Bürgermeister zu bleiben, das wäre die Bedingung.“