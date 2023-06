Sommer, Sonne und Baustellen: Auf diesen Straßen der Landeshauptstadt wird gebaut

Seit mittlerweile einem Jahr ist die Schreinergasse in der St. Pöltner Innenstadt nun schon eine Großbaustelle. Mit Ende August soll nun aber endlich die Pflasterung fertiggestellt und alle neuen Bäume gepflanzt sein.

Während die Arbeiten in der Schreinergasse in den Endspurt gehen, wurde in der nahen Marktgasse bereits eine neue Baustelle aufgerissen.

Neues Pflaster im Frühjahr 2024

Seit einigen Wochen werden dort nun die Leitungen erneuert. Diese Baustelle wird die Stadtbewohner auch nach dem Sommer noch begleiten: Erst im Frühjahr 2024 wird auch hier ein neues Pflaster verlegt werden. In den kommenden Sommerwochen werden in der Landeshauptstadt auch zwei Großbaustellen abgeschlossen werden.