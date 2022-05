Schmuckstück oder Asphaltwüste? Der neue Domplatz nimmt Gestalt an

Der Domplatz in St. Pölten soll "ein Platz für die Menschen werden, autofrei und vielfach nutzbar", betonte Bürgermeister Matthias Stadler bei Präsentation der Pläne vor einigen Monaten.

Mittlerweile lässt sich bereits erahnen, wie der Platz im Herzen der Landeshauptstadt künftig aussehen wird. Die ersten Pflastersteine (Waldviertler Granitsteine; Anm.) sind bereits gelegt, ein Teil des Areals für die Arbeiten deshalb abgesperrt. Die Investitionskosten belaufen sich auf 3,7 Millionen Euro.

Zeitplan

2022 sollen insgesamt 4.130 Quadratmeter der Domplatzfläche bearbeitet werden. Begonnen wird ganz im Norden mit einer Fläche von 670 Quadratmetern. Diese werden bis 23. Mai bearbeitet. Bereits am 25. April starten die Bauarbeiten am 1.380 Quadratmeter großen zweiten Abschnitt. Die Arbeiten an diesem Teil werden bis 4. Juli dauern.

Von 13. Juni bis 15. August wird schließlich am 740 Quadratmeter großen dritten Bauabschnitt gearbeitet. Bauabschnitt vier - erneut mit einer Fläche von 740 Quadratmeter - soll von 25. Juli bis 26. September erledigt werden. Der Abschluss erfolgt schließlich im Juli 2023.