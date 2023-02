Protestbewegungen als Thema in neuer Ausstellung in St. Pölten

Am 13. März 1848 nahm Hans Kudlich in Wien an der berühmten Demonstration vor dem Niederösterreichischen Landhaus teil, es war der Beginn der März-Revolution. Noch heute erinnert an dieser Stelle, im Innenhof des Palais Niederösterreich, eine Gedenktafel an den „Bauernbefreier“ Kudlich.

Geringe Bezahlung

Kudlich und die Märzrevolution sind ein Aspekt der neuen Sonderausstellung im Haus der Geschichte „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“. Ab 18. Februar werden Protestbewegungen der vergangenen 170 Jahre beleuchtet.

Man kämpfte gegen schlechte Arbeitsbedingungen, geringe Bezahlung und die Beschneidung von Rechten, aber auch gegen umweltzerstörende Maßnahmen.