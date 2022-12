20 Jahre St. Pöltner Museumsgeschichte auf 592 Seiten

Dass 20 mal 5 hundert ergibt, kann jeder Volksschüler im Handumdrehen ausrechnen. In Niederösterreich geht diese Rechnung heuer aber auch in ganz besonderem Kontext auf.

So begeht nämlich nicht nur das Bundesland selbst sein 100-jähriges Bestehen als unabhängiges Bundesland. Auch das Museum im Regierungsviertel feiert Jubiläen: Es besteht heuer seit 20 Jahren, das dort untergebrachte Haus der Geschichte gibt es seit fünf Jahren.

Vom Landesmuseum zum Museum NÖ

Von Kunstwerken über Naturexponate bis hin zu historischen Artefakten bildete das damals noch Niederösterreichisches Landesmuseum genannte Haus bei Eröffnung am 14. November 2002 das Bundesland in all seinen Facetten ab.

Heute, zwei Jahrzehnte, nachdem der moderne Neubau im Regierungsviertel eröffnet wurde, hat sich nicht nur der Name des Museums verändert, sondern auch die inhaltliche Ausrichtung. Seit 2017 gliedert sich das heutige Museum NÖ nämlich in das Haus für Natur und das Haus der Geschichte.

Rückblick und Zukunft

Zum runden bzw. halbrunden Geburtstag der beiden Ausstellungshäuser präsentierten die wissenschaftlichen Leiter Christian Rapp und Ronald Linter gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen Heidrun-Ulrike Wenzel und Katharina Zmeck ein dreibändiges Jubiläumswerk über die vergangenen 20 Jahre.