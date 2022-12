Feuershow statt Feuerwerk: Stadt St. Pölten verzichtet auf Böller

Das Jahr 2020 wurde noch mit leuchtend hellen Raketen über der St. Pöltner Innenstadt begrüßt. Gleichzeitig verabschiedete sich damit eine lang gehegte Silvester-Tradition, denn das beliebte Feuerwerk wurde seither durch Alternativen ersetzt.

Akrobatik und Fassadenshow

Auch zum Jahreswechsel 2022/23 wird es keine Pyrotechnik im herkömmlichen Sinn geben, wie die Stadt St. Pölten am Montag ankündigte. Dennoch wird am Herrenplatz als auch am Domgebäude selbst um Mitternacht ein Feuerwerk projiziert und durch entsprechende Töne inszeniert werden.

Heiß her gehen soll es dafür bei gleich drei Feuershows der Künstler "Flare Perfomance".