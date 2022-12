Landestheater: Drei Schwestern als „humanitäres Statement“

„Nach Moskau! Nach Moskau!“ dieser berühmte Ausruf von Anton Tschechows „Drei Schwestern“ hätte eigentlich schon vergangene Woche im Landestheater erklingen sollen. Krankheitsbedingt musste die Premiere aber abgesagt werden. Stattdessen soll sie nun am 21. Dezember nachgeholt werden.

Wenn es dann so weit ist, hat wohl so mancher bei dem Stück, das die Sehnsucht nach der russischen Metropole beschreibt, angesichts der aktuellen Situation um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein mulmiges Gefühl.

Auch die Regisseurin des Stücks, Kriszta Székely, ist sich dessen in einem APA-Interview voll bewusst: „Es stimmt, ich habe das Gefühl, dass man irgendeine Art von Statement von mir erwartet.“ Aktuell ein russisches Stück, in dem noch dazu das Militär vorkommt, im Westen auf die Bühne zu bringen, berge besondere Herausforderungen.

Die ungarische Regisseurin halte aber nichts davon, angesichts von Putins Angriffskrieg die russische Kultur an sich zu verteufeln. Tschechow erzähle schließlich von Gefühlen, die jeder Mensch habe. Deswegen werde Székelys Statement „mehr ein humanitäres als ein politisches.“