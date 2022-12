Bis 23. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr, kann man den Christbaumerlebniswald täglich besuchen – teilweise mit ganz besonderen Gästen. So kommt etwa heute um 17 Uhr der Nikolaus , am morgigen Samstag liest Kinderbuchautorin Leni Steindl um 17 Uhr aus ihrem Weihnachtsbuch. Für gemeinsame Spaziergänge stehen am 16. und 17. Dezember zwischen 14 und 16 Uhr sogar Alpakas bereit.

Schlafen in der Kultur

Verkauft werden Nordmanntannen, aber auch Blaufichten: „Für mich ist das der einzig wahre Christbaum“, lobt Fischer die robusten Äste, die sich auch unter Kugeln kaum biegen. Wer die Christbaumbauern bei ihrer Arbeit beobachten möchte, hat von den neuen „Tiny Häusern“ den besten Blick. In den komplett autarken Häuschen können je zwei Erwachsene und zwei Kinder übernachten.

Alle Infos: www.christbaumerlebniswald.at

