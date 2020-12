Polit-Hickhack um St. Pöltener Schulen: ÖVP sieht Handlungsbedarf

Die SPÖ bestreitet in einer Stellungnahme den Platzmangel in den Schulen. In den Kindergärten und Volksschulen seien für 2021 jeweils noch 150 Plätze frei. Und auch an den Neuen Mittelschulen gäbe es genügend Platz. In der Daniel-Gran-Volksschule und in der Otto-Glöckel-Schule gäbe es noch genug Reserven. Falls der Stadtteil weiter wächst, wäre eine Aufstockung um sieben Klassen möglich, dazu gibt es bereits Gespräche mit dem Land NÖ, heißt es aus der SPÖ-Zentrale.

Die ÖVP ignoriere Fakten und hätte bei Nichtwissen nur im städtischen Schulamt nachfragen müssen, lässt die SPÖ in Wahlkampfjargon auf KURIER-Anfrage wissen. Beleg für das Engagement im Schulwesen seien die im Corona-Budget 2021 ausgewiesen Investitionen. 9,3 Millionen Euro sollen dabei ins Schulzentrum-Nord gesteckt werden, 5,3 Millionen unter anderem in die VS samt Hort in der Grillparzerstraße.

Das Schulzentrum-Nord ist Adl ein Dorn im Auge. „Wir sprechen uns klar gegen zu große Schulen aus, gerade in einer Gegend, die durch Immigration geprägt ist“, so der ÖVP-Spitzenkandidat. Es gelte die überschaubaren Schulen zu erhalten und zu stärken.