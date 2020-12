Wahlkampf: Übergang in Ratzersdorf sorgt für Diskussionen

Seitens der Stadt wird betont, dass die Brücke am E-Werkweg erst heuer überprüft wurde und alle Anforderungen erfülle. Sprecher der Stadt Thomas Kainz betont: "Diese Brücke wurde nicht vergessen, sondern bewusst nicht ausgebaut, um zu verhindern, dass die Bimbo-Binder-Promenade und der E-Werk-Weg als Abkürzungsstrecke zur Dr. Adolf Schärf-Straße/B1 genutzt wird."

Alternativen

Auf der Bimbo-Binder-Promenade sei es sehr häufig zu Geschwindigkeits-Übertretungen gekommen. "Bei einer weiteren Attraktivierung dieser Strecke wäre es zu einer enormen Zunahme des Verkehrs gekommen, den man nicht in einem Siedlungsgebiet haben wollte und auch heute noch nicht haben will", so der Sprecher.

Generell verweist Kainz auf einige alternative Brücken im Siedlungsgebiet, die weniger Gefahrenpotential bergen.