ÖVP-Spitzenkandidat in St. Pölten: "Wohnungen stehen jetzt schon leer"

Bei den vergangenen Wahlen hat die ÖVP das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte in St. Pölten eingefahren. Das soll am Sonntag anders werden. Der Wahlkampf mitten im Lockdown erschwert die Situation allerdings. ÖVP-Spitzenkandidat Matthias Adl spricht im Interview über Bürgerkontakte während der Pandemie, den Wohnbau und die Sicherheit in der Stadt.

Man habe im Wahlkampf verstärkt auf die sozialen Medien gesetzt, sagt Adl. Dennoch wurde versucht, in direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten – auch, wenn Abstand gehalten werden musste. Das sei über den Gartenzaun oder auch am Markt passiert.

Das ganze Interview sehen Sie hier: