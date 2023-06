NÖ-Militärkommandant am 11. Juli wegen sexuellem Übergriff vor Gericht

Brigadier Martin Jawurek steht am 11. Juli in St. Pölten vor Gericht. Dem Angeklagten wird ein Übergriff auf eine Mitarbeiterin im November 2022 angelastet. Er muss sich vor einem Einzelrichter wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung verantworten, teilte Birgit Eisenmagen, Sprecherin des Landesgerichts St. Pölten, am Montag auf APA-Anfrage mit. Der Soldat hat den Vorwurf bisher bestritten.

➤ Mehr lesen: NÖ-Militärkommandant nimmt zu Vorwürfen Stellung