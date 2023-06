Neue Badestege für Alte Donau

Fünf neue Schwimmplattformen

Neben den neuen Steganlagen konnte auch eine neue Schwimmplattform für die Badegäste freigegeben werden. Weitere vier Anlagen sind noch in Arbeit und werden schrittweise bis Anfang Juli fertiggestellt. Die neuen Plattformen sind Stahlschwimmkörper, die an der bestehenden Ufermauer verankert wurden. Jeweils zwei der früheren kleinen Stege wurden dafür miteinander verbunden. Die Liegeflächen aus Holz ziehen sich bis in den Uferbereich und schaffen damit zusätzlich Platz im so beliebten Freizeitparadies.

Insgesamt gibt es rund 63 Kilometer kostenlose Wasserzugänge in Naturbadegewässer. "Mit den neuen Badestegen ist das Naherholungsgebiet um die Alte Donau für die Floridsdorfer noch leichter nutzbar. Ein freier Zugang zum Wasser ist mir ein wichtiges Anliegen in unserem familienfreundlichen Bezirk", sagt dazu Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).