Neos: „Kinder sind in St. Pölten ärztlich schlecht versorgt“

Das erklärte Ziel der Neos ist es bei der Wahl am 24. Jänner in St. Pölten in das Stadtparlament einzuziehen. Spitzenkandidat Niko Formanek sprach im Interview mit dem KURIER über den Wahlkampf und die Anliegen der Partei.

Das ausführliche Interview mit Neos-Spitzenkandidat Niko Formanek sehen Sie hier: