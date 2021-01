Freiheitsstrafen nach Diebstählen in St. Pöltner Innenstadt

In Österreich war es ihre erste Straftat, doch einer der Männer saß bereits wegen Diebstählen in Tschechien hinter Gittern. Sein ebenfalls vorbestrafter Komplize hatte in St. Pölten außerdem einen Schlagring dabei, was sich erschwerend auf das Urteil auswirkte.

Gestaffelte Freiheitsstrafen

Da sich die Drei vor Gericht schuldig bekannten, wurden gestaffelt (teil)bedingte Freiheitsstrafen über sie verhängt. Der Erstangeklagte muss für 18 Monate, davon sechs unbedingt, ins Gefängnis. Der zweite zwölf Monate, davon drei unbedingt.

Die zehnmonatige Haftstrafe der Frau wurde komplett bedingt. Alle Strafen unterliegen einer Bewährungsfrist von drei Jahren. Die Verteidiger verzichteten auf Rechtsmittel.