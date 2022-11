Landeskulturhauptstadt 2024 drückt auf St. Pöltner Budget

Mit dieser Entscheidung bekannten sich Stadt und Land NÖ auch zu millionenschweren Investitionen. So sollen etwa im nächsten Jahr 7,5 Millionen Euro für den Kulturschwerpunkt in das neu geplante Kinderkunstlabor (KiKuLa) fließen, weitere 8 Millionen folgen dann noch 2024. 1,4 Millionen Euro werden allein in den Standort des Großprojekts, den St. Pöltner Altoona-Park gesteckt.

Synagoge bis Alumnatsgarten

Um die Ehemalige Synagoge als Ausstellungszentrum fit für 2024 zu machen, investieren Stadt, Land und Bund gemeinsam 4,6 Millionen Euro - ein Großteil davon wird aber ebenfalls erst 2024 bezahlt werden.

Bis 2024 soll auch der St. Pöltner Karmeliterhof für Veranstaltungen überdacht werden, Kostenpunkt für 2023: 1,2 Millionen Euro. Events sollen auch am Domplatz stattfinden, der momentan noch um 3,7 Millionen Euro umgebaut wird. Ebenfalls für die Landeskulturhauptstadt relevant ist die Neugestaltung des Alumnatsgartens um 1,3 Millionen Euro.