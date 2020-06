St. Pölten: Bunte Kunstwelt für Kinder um zwölf Millionen Euro

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Belebung und Sanierung der ehemaligen Synagoge in St. Pölten sein. Kostenpunkt: rund vier Millionen Euro. In dem Haus, das zuletzt in den 80er-Jahren renoviert wurde, soll künftig ein jüdisches Kunst- und Kulturfestival stattfinden. Außerdem will man sich noch stärker auf die Präsentation der jüdischen Kulturen in Europa fokussieren.

Leitmotive

„Wir richten kein Museum ein, wir lassen den Raum selbst erzählen. Geschichte – Gedenken – Gegenwart, diese drei Aspekte werden unsere Leitmotive sein“, so Martha Keil, die Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte in Österreich.

Ob der Bund die Projekte ebenfalls fördern wird, ist allerdings noch offen.