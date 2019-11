Kulturhauptstadt 2024: St. Pölten wieder im Kampfmodus

Es war eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Enttäuschung, als Juryvorsitzende Cristina Farinha am Dienstagvormittag die Entscheidung verkündete. Keiner der zahlreichen Besucher, die in das St. Pöltner Rathaus gekommen waren, um via Livestream mitzufiebern, hatte damit gerechnet, dass Bad Ischl beim Rennen um die EU-Kulturhauptstadt 2024 der Landeshauptstadt vorgezogen wird. „Wir hatten uns so ins Zeug gelegt, ich kann es gar nicht glauben“, schüttelte eine St. Pöltnerin den Kopf.

Einen Tag später ist man in Niederösterreich aber schon wieder im Kampfmodus. Wenige Minuten nach der Absage an St. Pölten hatten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) und Bürgermeister Matthias Stadler ( SPÖ) den Plan B für das Jahr 2024 verkündet. „Wir lassen den Kopf nicht hängen. Wir wissen, dass die Vorbereitung auf den Jury-Entscheid intensiv und professionell war. Die Projekte und Strategien sind zu gut, weshalb wird den Weg weitergehen. Und St. Pölten wird im Jahr 2024 zur Landeskulturhauptstadt ernannt“, sagt die Landeshauptfrau. Mit einem Seitenhieb auf die EU-Jury: „Wir werden bis dahin dort die Kultur auf eine europäische Ebene heben. Das wird uns gelingen, ganz Europa wird dann auf uns schauen.“