Kriminalfall im Rathaus: Mitarbeiter wurde fristlos entlassen

Nach Bekanntwerden von Fehlbeträgen in der St. Pöltner Stadtkasse ist ein Mitarbeiter fristlos entlassen worden. Es handle sich um eine Person in der Finanzabteilung, bestätigte Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) am Montag auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF NÖ.