Junge Künstlerin bringt gefühlvolle Porträts auf die Leinwand

Das Malen hat sie sich vor allem selbst beigebracht, denn sie weiß, was sie will: Mit ihren Bildern Gefühle sichtbar machen. „Ich hatte keine Lust darauf, mir von einem Lehrer oder einer Lehrerin seine oder ihre Art aufdrücken zu lassen“, sagt sie. Vor Kurzem hat sie auch das Tätowieren für sich entdeckt. Über ihre Zukunft sagt die junge Künstlerin: „Ich will das machen, was ich will, und nicht, was andere wollen.“

Erste Ausstellung

Zum ersten Mal präsentiert Anna-Carina Weiss ihre Werke in einer eigenen Ausstellung in Traismauer im alten Schlosserhaus. Diese läuft noch bis 25. März und hat immer am Samstag geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten findet man auch unter handkunstwerk.at.

Einen Vorgeschmack auf die Werke der Künstlerin kann man sich auf ihrer Webseite holen: annacarinaweiss.com.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: