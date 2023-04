Festspielhaus St. Pölten: Neue Saison bringt viel Tanz, Musik und Vernetzung

Bettina Masuch, künstlerische Leiterin des Festspielhauses St. Pölten, zieht im Gespräch mit der Austria Presse Agentur (APA) eine Zwischenbilanz nach ihrer ersten Saison und präsentiert ihre Pläne für 2023/24.

APA: Seit Sie vor einem Jahr die Leitung des Hauses übernommen haben, scheint die Pandemie zwar überstanden, doch die politische und gesellschaftliche Situation hat sich insgesamt verändert. Wie haben Sie Ihre erste Saison erlebt?

Bettina Masuch: Mittlerweile hatte ich die Gelegenheit, das Publikum kennenzulernen, und ich bin sehr beglückt darüber, wie offen und neugierig es auf mich und auf unser Programm zugegangen ist. Das freut mich sehr, wie leicht man hier ins Gespräch kommt.

Ist also die von Ihnen intendierte „Umarmung“ gelungen?

Masuch: Ich hoffe! Es ist mir auch ein Anliegen, denn nichts ist furchtbarer, als wenn so ein schönes Haus ein Satellit ist, der zwar international einen guten Ruf hat, aber sich nicht mit den Menschen verbindet. Daher gibt es immer wieder Gesprächsangebote, die auch gern angenommen werden.

Auch die Verbindung vom Kulturbezirk zur Stadt ist ein Thema...

Masuch: Das ist ganz zentral für uns. Wir stellen die neue Saison ganz ins Zeichen guter Nachbarschaft und Partnerschaft mit Kulturinstitutionen der Region. Den Auftakt macht die Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes: Mit einem Fest für St. Pölten, das in Zusammenarbeit mit dem Tonkünstler Orchester Niederösterreich, der Stadt St. Pölten, dem Land Niederösterreich und weiteren Partnern entsteht, wird der Domplatz als weiteres (Kultur-)Zentrum der Stadt eingeweiht. Kunstübergreifende Erlebnisse verspricht der Herbst: Die sieben Todsünden sind das Thema eines Gastspiels von Gauthier Dance und einer zeitgleichen Ausstellung in der Kunsthalle Krems.

Welche neuen Initiativen darf man sich sonst erwarten?

Masuch: Gemeinsam mit dem Tanzquartier Wien und brut Wien wird das Festspielhaus der Choreographic Platform Austria (CPA) neues Leben einhauchen und geballtes Tanzprogramm in beiden Städten bieten. Ein weiteres Herzensprojekt ist die Gründung einer eigenen - so der selbstbewusste Arbeitstitel - Jugendtanzcompagnie in Kooperation mit dem Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich und der Musikschule St. Pölten. Auch die Zusammenarbeit mit der Jeunesse feiern wir: Das europaweite Kinder-Musikfestival "Big Bang" wird 2024 zum ersten Mal Halt in Österreich machen.