Fahrerflucht: Nach Kollision mit Mariazellerbahn ins Wirtshaus

Ein Pkw-Lenker hat Sonntagmittag nach einer Kollision mit der Mariazellerbahn in Hofstetten (Bezirk St. Pölten-Land) Fahrerflucht begangen. Der Mann hatte Rotlicht und Hupsignal missachtet und wollte vor dem Zug die Grünsbachkreuzung überqueren, bestätigte die Polizei am Montag auf Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht.

Die Exekutive forschte den 50-jährigen St. Pöltner aus und traf ihn in einem Gasthaus in Kilb (Bezirk Melk) an. Er wird angezeigt. Verletzt wurde niemand.

Zug legte Vollbremsung ein

Die Triebwagenlenkerin der "Himmelstreppe"-Garnitur, in der sich 24 Passagiere befanden, hatte trotz einer Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern können. Auto und Zug wurden leicht beschädigt. Der 50-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter und parkte vor einem Lokal in Kilb. Ein Alkotest bei dem Mann verlief negativ, teilte die Polizei mit. Der St. Pöltner wird wegen Fahrerflucht angezeigt.

