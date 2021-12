Es wird ernst: Planungen für neuen See im Süden St. Pöltens starten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Vor rund einem Jahr kündigte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) an, dass in Spratzern ein neuer Badesee in den Traisenschotter gegraben werden soll. Was damals nach einem Wahlversprechen in der heißen Phase des Gemeinderatswahlkampfs klang, soll nun aber Gestalt annehmen.

Knapp 100.000 Euro

Das beschloss der Gemeinderat der Landeshauptstadt in seiner letzten Sitzung am vergangenen Montag. "Umfassende Vorarbeiten sind notwendig, um die Machbarkeit dieses Projektes zu eruieren und entsprechende Konzepte zu erstellen", so die Stadt St. Pölten in einer Aussendung.

Deshalb sei nun die Firma Donau Consult beauftragt worden "Untersuchungen, Analysen und technischen Planungen für die Entwicklung des Naherholungsgebietes 'Südsee'" durchzuführen. Kostenpunkt dafür: 96.000 Euro.