St. Pöltner wollen Abkühlung: Ausnahmezustand an Seen und im Bad

Absoluter Ausnahmezustand herrschte im Seenparadies in St. Pölten. Der Parkplatz am Ratzersdorfer See war bis zum Bersten voll, auch rund um die Viehofner Seen tummelten sich Hunderte Menschen. Bei den Seen gelten übrigens die allgemeinen Corona-Verordnungen, die "3 G" kommen hier nicht zur Geltung.