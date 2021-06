Sie hatte in den vergangenen Jahrzehnten beinahe Kult-Status erreicht: jene Unterführung in der Heinrich-Schneidmadl-Straße in St. Pölten, die im Volksmund auch "Mausloch" genannt wird.

Nicht alle Autofahrer passierten den 2,5 Meter breiten Tunnel unfallfrei. Zahlreiche Seitenspiegel fielen dem "Mausloch" zum Opfer, die Engstelle hinterließ auch den einen oder anderen Kratzer in der Karosserie.

Geht es nach der Stadt, soll die Unterführung bald der Vergangenheit angehören. Denn mit der geplanten Erneuerung der Eisenbahnbrücke wird das Straßenniveau gesenkt und der Straßenquerschnitt im Brückenbereich ausgeweitet. Die Arbeiten beginnen im Oktober.