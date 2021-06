Langes Warten auf Zeckenimpfung in St. Pölten sorgt für Unmut

Fast 7.000 Impfungen

Das Impfangebot, bei dem Kunden zuvor per SMS über eine ausstehende Auffrischung informiert werden, habe sich über zwei Jahrzehnten bewährt. So werden jährlich durchschnittlich fast 7.000 Impfungen durchgeführt. Heuer waren es innerhalb von 13 Tagen über 1.000 FSME-Immunisierungen. Man bemühe sich auch in Härtefällen, wie etwa bei Problemen mit Abstand zur Corona-Impfung oder dringenden Fernreisen Einzel-Impftermine direkt im Gesundheitsamt zu vereinbaren.

"Natürlich kann jede Person eine Impfung beim niedergelassenen Hausarzt – mit höherem Kostenaufwand – in Anspruch nehmen", heißt es seitens der Stadt abschließend.