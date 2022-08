Ehestreit eskalierte: Mann zündete Familienhaus in Tulln an

Auslöser für die Tat war ein Ehestreit, so der wegen versuchter Brandstiftung Angeklagte. „Es hat gekriselt und ich hatte großen Zeitdruck in der Arbeit. Im Alkohol habe ich Erleichterung gefunden“, sagt der 45-Jährige. Am Tatabend wurden 1,6 Promille nachgewiesen.

Am Haus entstanden geschätzt 150.000 Euro Schaden, der Unbescholtene saß daraufhin eineinhalb Monate in U-Haft.

Tat war Weckruf

Trotz allem sei der Vorfall ein Weckruf für ihn gewesen: Dem Alkohol habe er mit einer freiwilligen Gesprächstherapie abgeschworen und auch die Beziehung zu seiner Familie sei wieder in Takt. „Ich bereue es sehr, ich möchte mich bei meinen Kindern entschuldigen“, so der Angeklagte mit brüchiger Stimme.

Ein reumütiges Geständnis, dem der Schöffensenat Glauben schenkte. Bei einem Rahmen von bis zu zehn Jahren wurde das Strafausmaß im untersten Bereich angesiedelt. „Dennoch müssen wir ein Zeichen setzen“, so der Richter. Während eine zwölfmonatige Haftstrafe auf drei Jahre bedingt nachgesehen wird, muss der Österreicher 1.440 Euro Geldstrafe zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: