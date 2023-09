Domplatz-Eröffnung in St. Pölten: Was die Besucher alles erwartet

Nicht ganz so ausgelassen wird die Domplatz-Eröffnung heute, Freitag, gefeiert. Ab 18 Uhr bietet das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung von Richard Kaufman von Klassik bis Pop alles, was das musikalische Herz begehrt: Gemeinsam mit Ina Regen, Thomas Gansch, Nikolaus Habjan und Igudesman & Joo präsentiert das Festspielhaus-Residenzorchester ein Crossover-Programm und damit ein seltenes Schmankerl für Musikfreunde.

Wer es an diesem Tag nicht in die Innenstadt schafft, der kann sich das Konzert live auf ORF3 ansehen.

Freilich wird der Dom selbst an diesem Wochenende ebenfalls eine große Rolle spielen. Am Samstag ab 10 Uhr können Groß und Klein bis 16 Uhr bei Rätselrallyes mitmachen. Start ist beim Eingang zum Museum am Dom.