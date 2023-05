Ballett bis Jazz: Das bringt der Festivalsommer in St. Pölten

Das Frequency-Festival (heuer von 17. bis 19. August) ist nur eine von vielen Kulturveranstaltungen, die im Sommer in St. Pölten geboten werden.

Barocker Start

Auftakt des St. Pöltner Kultursommers wird die 17. Ausgabe des Barockfestivals sein, das von 10. bis 24. Juni unter dem Titel „When music gets under your skin“ über die Bühne gehen wird. Das Festival startet mit dem Huelgas Ensemble aus Belgien in die Spielsaison.