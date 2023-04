Alexander Braun aus Pyhra ist Foto-Jugendstaatsmeister

Ausschließlich von der kreativen Fotografie zu leben sei aber nur schwer möglich. Deshalb machte sich Braun bereits vor zwei Jahren, mit nur 17 Jahren, als Business-Fotograf selbstständig. Dieser Schritt ist besonders bemerkenswert, da er nur vier Jahre zuvor erstmals eine Kamera in die Hand genommen hatte. Technische Kenntnisse und sein „fotografisches Auge“ eignete er sich unter anderem in der Fotoakademie von Gerda Jaeggi an der Musik- und Kunstschule St. Pölten an.

Alle ein bis zwei Monate treffen sich die Jugendlichen zu gemeinsamen Foto-Ausflügen, danach werden die Fotos gemeinsam bearbeitet und gesichtet: „So erweitert jeder seinen Horizont“, erzählt Alexander Braun. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter.