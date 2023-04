Neuer Pächter für Robinson-Buffet in St. Pölten gefunden

Trotz traumhafter Lage herrschte nun mehrere Jahre Stille im Robinson-Buffet an der Traisen (Mehr dazu: Warum Lokal in bester Lage der Verfall droht). Das soll sich jetzt ändern, denn die Stadt St. Pölten konnte sich mit Ricardo Zanot als neuen Pächter für das Lokal einigen.

Wirt ist kein Unbekannter

Der Neo-Wirt ist in der Landeshauptstadt kein Unbekannter. Bereits vor Jahren war Ricardo Zanot am Sommerfestival am Rathausplatz mit einem eigenem Stand vertreten. Seine Catering-Produkte sind in St. Pölten bei vielen Feiern und Eröffnungen zu finden.