Waldbestattungen ab sofort im Klosterwald St. Pölten möglich

„Der Klosterwald St. Pölten ist ein Ort der Ruhe und Einkehr, an dem die Natur uns an die Schönheit und Wunder Gottes erinnert. Ich wünsche allen Besuchern und Besucherinnen, dass sie hier Kraft und Inspiration finden für ihren Weg durchs Leben“, so Bischof Schwarz.

Wälder rund um Ochsenburg bleiben als Ausflugsziel erhalten

Auch Bürgermeister Matthias Stadler zeigt sich begeistert: „Ruhe in der Natur finden und so auch die Natur bewahren – mit dieser Bestattungsform zeigt St. Pölten Offenheit und Respekt für die Individualität seiner Bewohner und Bewohnerinnen. Dass dadurch auch die schönen Wälder rund um die Ochsenburg als Ausflugsziel bestehen bleiben, ist zusätzlich ein großer Gewinn.“

Mehr Informationen zur Waldbestattung in St. Pölten gibt es hier.

