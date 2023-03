Saftige Auszeichnung in NÖ: Der beste Traubensaft des Landes

Medaillenregen

Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg konnte Dorner nun groß abräumen: „Im Vorjahr haben wir zehn Medaillen geholt, heuer sind es sogar 14“, sagt er stolz. Siebenmal Gold konnten die Fruchtsäfte erreichen, dazu kommen zweimal Silber und viermal Bronze. Die Krönung des Medaillenregens ist die „Goldene Birne“, der Sieg in der Kategorie Traubensaft mit dem Muskat Traube. „Dieser kostbare Erfolg freut mich natürlich am meisten“, so Dorner.

Gold gab es außerdem noch für den Rotweinlikör. Und zum „Drüberstreuen“ holte der Weinbaubetrieb Riegler-Dorner auch noch den „Speckkaiser“ mit dem Leberaufstrich von Mutter Rosa Dorner. Im Wettkampf um das „Goldene Blunznkranzl“ erreichte die Chili-Blunzn eine Goldmedaille, die klassische Blunzn Silber.

