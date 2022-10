Fruchtbare Kooperation in Retz: Streuobstwiese als Sozialprojekt

40 Bäume sollen gepflanzt werden. Jede Menge Ertrag und Arbeit warten. Viele Menschen packen hier mit an, insgesamt fünf Caritas-Werkstätten, in denen je acht bis zehn Menschen mit Behinderung tätig sind. Einige von ihnen verpacken die fertigen Produkte – Marmeladen, Chutneys, Trockenfrüchte – und einige verkaufen sie dann in Caritas-Betrieben im Weinviertel.

Bis es so weit ist – wohl erst in ein paar Jahren –, wird auch die Infrastruktur für die Verarbeitung auf- und ausgebaut. Außerdem wird jetzt schon Obst zugekauft, um die Klientinnen und Klienten an die neuen Aufgaben heranzuführen. „Damit kein Stress entsteht“, so Krottendorfer.

Demnächst rollen die Bagger an, um das Gelände vorzubereiten, bevor das Projekt 2023 zu fruchten beginnt.