Rückkehr nach 100 Jahren: Rennwagen-Ikone düst durch Geburtsstätte

Der Austro-Daimler ADS R „Sascha“, 1922 von niemand geringerem als Ferdinand Porsche konzipiert, verschlug es zurück in seine alte Heimat.

Die 598 Kilo leichte Rennversion des wertvollen Stücks Automobilgeschichte ist der Hauptdarsteller einer Filmdokumentation der Porsche AG. Die Dreharbeiten dazu finden diese Woche in der Geburtsstätte des Sascha statt, Plätze in der Innenstadt dienen als Kulisse. Ferdinand Porsche war um 1921 Entwicklungs- und Produktionsleiter bei Austro-Daimler in Wiener Neustadt. Zusammen mit dem Firmenteilhaber Joseph Graf Kolowrat-Krakowsky starteten sie ein Herzensprojekt: einen Kleinwagen in größerer Stückzahl zu einem niedrigen Preis zu fertigen.