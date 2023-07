Es gibt also viel zu sehen, zu erkunden und zu lernen; nicht zuletzt durch Filme und Erklärungen, eingesprochen vom Porsche-Enkel Ernst Piëch (Jahrgang 1929). Im Seenland kennt man ihn, wie er selig die Oldtimer-Schönheiten zwischen Grabensee, Mattsee und Obertrumer See – den drei sogenannten Trumer Seen – kutschiert. Eine Fahrt mit einem der historischen Porsches lässt sich buchen – aber selbst ans Steuer darf nur ein Profi oder Porsche-Spross. Aber auch so ist die Fahrt ein Genuss, die sanfte Hügellandschaft eröffnet wunderbare Aussichten auf die nahen Berge und natürlich die Seen, Wiesen und Wälder.