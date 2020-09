Die beliebtesten Ausflugsziele für Familien in Österreich

Das Salzkammergut, der Neusiedler See, Graz und Umgebung, die Urlaubsregion Schladming-Dachstein sowie das Hochland des Mühlviertels zählen zu den Top 5 Familienregionen in Österreich. Das hat das Suchportal www.familienausflug.info ermittelt. Zu den Top 5 der meistgeklickten Attraktionen im Sommer zählen der Fantasiana Erlebnispark in Straßwalchen (Salzburg), die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois (Niederösterreich), die Burg Forchtenstein (Burgenland), der Wassererlebnispark St. Gallen (Steiermark) sowie der Baumkronenweg in Kopfing (Oberösterreich).

Österreichs Top 10 Region für Familienausflüge sind:

1. Salzkammergut mit Abarena Allwetterfreizeitpark, Salzwelten Hallstatt sowie Erlebnisberg Loser Altaussee

2. Neusiedler See mit Familypark, Seebad Mörbisch sowei Steinbruch St. Margarethe

3. Graz und Umgebung mit Lurgrotte Peggau, Grazer Märchenbahn sowie Steirerpark Seiersberg

4. Schladming-Dachstein mit Märchenweg Rohrmoos, Hopsiland Planai sowie Dachstein Seilbahn & Gletscher

5. Mühlviertel (Hochland) mit Kinderkletterpark Kirchschlag, Lama-Expedition durch das Mühlviertel sowie Drei-Burgen-Wanderweg Oberneukirchen

6. Bodensee mit Pfänder, Wälderbähnle sowie Doppelmayr Zoo

7. Salzburger Seenland mit Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen, Tiefensteinklamm sowie fahr(T)raum - Ferdinand Porsche Erlebniswelten

8. Thermenland Steiermark mit Gsellmanns Weltmaschine, Freizeitzentrum Schachblumenwelt sowie Therme Loipersdorf

9. Wachau mit Schifffahrtsmuseum Spitz, Stift Melk sowie Brandner Schifffahrt

10. Zillertal (Tux-Finkenberg) mit Pepis Kinderland, Fichtenschloss in Zell am Ziller sowie Gletscherflohsafari



Die meistgeklickten Ziele für Familienausflüge in Österreich sind:

1. Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen (Salzburg)

2. Kittenberger Erlebnisgärten (Niederösterreich)

3. Burg Forchtenstein (Burgenland)

4. Wassererlebnispark St. Gallen (Steiermark)

5. Baumkronenweg Kopfing (Oberösterreich)

6. Abenteuerland Pielachtal (Niederösterreich)

7. Abarena Allwetterfreizeitpark (Salzburg)

8. Erlebnispark Holzknechtland (Niederösterreich)

9. Wassererlebnis Mini-Donau (Oberösterreich)

10. Gsellmann's Weltmaschine (Steiermark)