Lösung gesucht: Gipfel zu Explosion bei Kreditzinsen

300 Milliarden Euro an Bankeinlagen

Laut Treichl liegen österreichweit derzeit 300 Milliarden Einlagen in den Banken. Pro Haushalt seien das im Durchschnitt 75.000 Euro. "Das ist kein Problem für Leute an der Armutsgrenze und kein Problem der Reichen, aber im Wesentlichen ein Problem der Mittelklasse. Diese verzeichnen seit 15 Jahren Jahr für Jahr Verluste", so der frühere Erste-Group-CEO.