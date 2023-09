Rückkehr der Parade als Marketing-Show des Heeres

Escape Room

In noch nie da gewesener Form werden die Tausenden Besucher bereits ab 10 Uhr am Vormittag bei einer Waffen- und Geräteschau in das Rahmenprogramm zum „Tag der Leutnante“ eingebunden. Vor allem Kinder und technikaffine Menschen kommen dabei auf ihre Rechnung. Wann hat man sonst die Möglichkeit, in den Schützenpanzer Ulan oder in den Kampfpanzer Leopard 2 einzusteigen?

Wer nachempfinden möchte, was Jagdkommando-Soldaten beim Sprung aus dem Hubschrauber empfinden, kann beim „Bag Jump“ aus 10 Meter Höhe in ein Luftkissen hüpfen.