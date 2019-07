Hunderttausende Euro für Militärparade sind zu viel

Das Hin und Her im Verteidigungsministerium treibt seltsame Blüten. Nachdem in der Vorwoche das Aus für die Heeresschau am Wiener Heldenplatz und die traditionelle Militärparade in Wiener Neustadt verkündet wurde, gab es kurz darauf wieder eine Kehrtwende. Allerdings nur im Fall von Wien. Während die Schau zum Nationalfeiertag auf dem Heldenplatz nun doch stattfindet, gibt es für Wiener Neustadt keine guten Nachrichten. Zum Leidwesen der Verantwortlichen in der Stadt bleibt es bei dem „Nein“ zur Parade im Rahmen der Ausmusterung der Offiziere an der Theresianischen Militärakademie am 28. September.