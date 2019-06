Kommando retour bei der Heeresschule

Zusage, Absage, Zusage: Die vergangenen Wochen waren für dutzende Schüler ein Wechselbad der Gefühle.

Eigentlich hatten die 53 jungen Mädchen und Burschen bereits eine Aufnahmebestätigung für die geplante Sicherheitsschule auf dem Areal der Militärakademie in Wiener Neustadt in der Tasche. Dann sagte Verteidigungsminister Thomas Starlinger das 30 Millionen Euro teure Projekt wegen der finanziellen Notlage der Armee ab.

Bis es am Freitag schließlich überraschend wieder Kommando retour hieß: Jetzt werde doch im September gestartet. Sabine Adam, Mutter eines 13-Jährigen, war das Hin und Her schlussendlich egal. „Ich bin überglücklich, dass mein Sohn im Herbst in jene Schule gehen kann, auf die er sich schon so freut.“

Doch der Causa rund um die Lernschmiede, die als Nachfolgerin des bereits geschlossenen Militärrealgymnasiums beschlossene Sache war, waren tagelang hitzige Diskussionen vorangegangen.