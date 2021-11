Rückenwind für die Energiewende in Niederösterreich

Grünes Licht gab es in den vergangenen Tagen für zwei Windkraftprojekte in Niederösterreich. In Seibersdorf (Bezirk Baden) hatte sich gegen den Plan, zwei zusätzliche Windräder zu sieben bestehenden zu errichten, eine Bürgerinitiative formiert. Man sammelte Unterschriften für eine Volksbefragung. Diese fand nun am Sonntag statt.

Im Gemeinderat war beschlossen worden, das Ergebnis bei einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent der Bevölkerung als bindend anzuerkennen. Diese Marke wurde denkbar knapp erreicht. 760 der 1.497 wahlberechtigten Bürger gaben in Seibersdorf und der Katastralgemeinde Deutsch Brodersdorf ihre Stimme ab – das sind 50,77 Prozent. 60,5 Prozent davon stimmten für die nötige Umwidmung für die Windräder.