Roman Josef Schwendt macht Austropop modern

Ist es schwer, diese Märchen zu erzählen?

Nein, sonst würde ich es nicht tun. Krampfhaft etwas schreiben, das kann ich nicht, da tu ich mir schwer. Es ist bei mir mehr so, dass mir das passiert. Ich sauge den ganzen Tag auf, was so rund um mich passiert, so wie ein Schwamm – und dann ist ab und zu ein Lied da und manchmal halt nicht. Und Themen, die mich sehr beschäftigen, werden meistens zu einem Lied.

Welche Themen sind das?

In erster Linie Beziehungsgeschichten, Liebesthemen und so etwas – das kennt, glaube ich, jeder. Aber auch so Selbstentwicklungsgeschichen – wenn man ein Lied schreibt, ist das ein bisschen wie Selbsttherapie. Ich versuche schon immer zu verallgemeinern, ich will ja nicht nur über mich singen, ich will Leute damit ja auch berühren. Und ich habe das schon immer wieder, dass ich Nachrichten bekomme, wo steht: „Das passt genau zu meiner Situation. Ich finde mich darin wieder.“ Das ist der Moment wo ich mir denke: „Cool, deswegen mache ich das.“