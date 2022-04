Laura Kamhuber ist aus dem Schlager herausgewachsen

Also konntest du mit dem Ruhm gut umgehen?

Es hat sich nie so nach großem Ruhm angefühlt. In der Schule kannte mich ja jeder, da war ich ja keine Sängerin, sondern Mitschülerin. Und mein Freundeskreis ist über die Zeit auch immer derselbe gewesen, da haben mich alle schon gekannt, als ich noch keine Musik gemacht habe. Es hat sich nie so groß angefühlt.

Deine Karriere hat schon sehr, sehr früh begonnen. Man sagt ja oft, dass man Dinge, die man in jüngeren Jahren gemacht hat, bereut. Wie ist das bei dir?

Also ich will nicht sagen, dass es immer leicht war, aber ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Die Leute, die ich damals kennengelernt habe, haben mir bis heute immer wieder geholfen. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe, war auch sehr früh mein Name in diesem Topf. Und jetzt, wenn ich neue Leute im Musikbusiness kennenlerne, habe ich immer schon was zu erzählen, was ich alles gemacht habe, was natürlich wieder beeindruckend wirkt und sie dann wiederum eher mit mir zusammenarbeiten wollen. Es ist also schon ein Vorteil, dass ich so viele Jahre schon im Musikbusiness bin, und ich bin da viel gewachsen.